«Смотрю в снегу отверстие, и голова его виднеется»: Мужчину насмерть придавило снегом с крыши в Тоншаевском районе

Первыми пропажу мужчины заметили его соседи. Фото: скриншот из программы «Кстати».
Жуткая трагедия недавно потрясла посёлок в Тоншаевском районе. Там под завалами снега погиб 81-летний местный житель Юрий Делидов. Сюжет об этом показала программа «Кстати».
Тело погибшего нашли почти через сутки, потому что мужчина жил в частном доме совсем один. Всего три недели назад он схоронил свою жену, а детей у них не было, так что и заволноваться чуть раньше о нем было некому.
Мужчина жил в частном доме. Фото: скриншот из программы «Кстати».
И всё же пропажа человека не осталась совсем уж незамеченной. Естественно, первыми заволновались соседи, они и решили проверить, что же произошло.
- Увидели свежий снег с крыши съехавший, я взял лестницу и залез наверх. Потом смотрю в снегу отверстие, и голова его виднеется, где-то сантиметров 50 под снегом, - поделился сосед погибшего Юрий Ерентьев.
Мужчина пытался выбраться из-под снежного плена. Фото: скриншот из программы «Кстати».
Юрия Делидова накрыла лавина снега, сошедшая с крыши дома. Мужчину сильно прижало к стене сарая, но он всё равно не бросал попыток выбраться: успел разгрести снег над головой, однако на большее сил уже не хватило.
- Может, он и кричал, но снега много и там как раз такое место - тут сарай, тут дом, как закуточек небольшой, - делится соседка погибшего Галина Якунова. - Это надо, с какой силой кричать, чтобы кто-то услышал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!