При падении вывески магазина на Автозаводе погибла 87-летняя женщина

По факту трагического происшествия уже поручено провести проверку. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вывеска продуктового магазина «Пятерочка» обрушилась на 87-летнюю женщину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Пенсионерка получила серьёзные травмы и была доставлена в больницу, но позже скончалась. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел сегодня, 1 марта, в 14:15 по московскому времени. На вызов по адресу улица Сергея Тюленина, дом 4, выезжали четверо сотрудников МЧС и одна единица техники.

- Было выставлено оцепление, помощь спасателей не понадобилась, - уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по факту трагического происшествия уже поручено провести проверку. Этим займется руководитель государственной жилищной инспекции Игорь Сербул.

- Свои выводы по поводу данного случая обязательно сделают правоохранительные органы. Вместе с тем, правительство региона также проведет работу по определению ответственных за этот несчастный случай, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

На месте происшествия сейчас работают следователи.

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