«Сейчас или никогда»: Екатерина Одинцова рассказала, почему так и не родила третьего ребенка

Телезвезда задумалась о скоротечности жизни. Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

Известная телеведущая Екатерина Одинцова разоткровенничалась со своими подписчиками в Инстаграме. Недавно женщина задумалась о скоротечности жизни и подметила, что важно ловить момент и никогда не откладывать то, что хочешь сделать, на потом.

Екатерина рассказала, что вчера, например, хотела прогуляться по пушистому снегу под ярким солнцем, но из-за работы отложила это дело на воскресенье.

- И что в итоге? Погода поменялась, сегодня за окном пасмурно и метель. Осталось только фото, сделанное вчера на бегу, - написала телезвезда.

От более простых вещей Одинцова переключилась на свою личную жизнь и поделилась со всеми, что очень хотела троих детей. И опять – «то карьера, то бизнес, то путешествия» - откладывали этот вопрос.

- Хотелось сначала замуж выйти, чтобы хоть раз в жизни всё сделать правильно. И что в итоге? Мне 48, а я не замужем и так и не собралась за третьим ребёнком. Дети выросли и живут отдельно, - призналась Екатерина Одинцова.

Теперь телеведущая словно стоит перед сложным выбором: сейчас или никогда.

- Однажды утром могу проснуться и подумать: ну и почему же я не сделала этого вовремя? Что помешало, какие дела показались важнее? И снова откладываю на завтра, - завершила свои размышления Екатерина.

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