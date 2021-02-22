Мама-рысь с котятами угодила в фотоловушку в Керженском заповеднике

Внимание специалистов привлеки неясные детали поведения зверей. Фото: «Керженский заповедник»

Фотоловушки, установленные на земле «Керженского заповедника», вновь засняли интересные моменты. На фоне зимнего леса в объектив попала рысь с двумя котятами-сеголетками.

Внимание специалистов привлеки неясные детали поведения зверей. Сначала взрослая рысь прошла по лесной дороге в западном направлении, а уже через 20 минут она вернулась в восточном направлении в сопровождении двух котят.

Сначала взрослая рысь в одиночку прошла в западном направлении. Фото: «Керженский заповедник»

К слову, это не первое появление семейства кошачьих на территории заповедника. За последние четыре года наблюдений самку рыси с котятами замечают уже в третий раз. Например, в январе 2021 года были получены эксклюзивные кадры: выводок рыси впервые был запечатлён на прогулке в дневное время.

В выводке рыси обычно бывает от одного до трех котят. Фото: «Керженский заповедник»

- В выводке рыси обычно бывает от одного до трех котят. Молодые рыси становятся половозрелыми в возрасте 20-21 месяцев, - поделился научный сотрудник Керженского заповедника А.Е.Волков.

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