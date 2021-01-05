По данным на 01:00 5 января 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 482 новых случая заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 71 785 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 470 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 64 003 жителя Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 710 человек, ещё семнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.Напомним, что по заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область, Санкт-Петербург и Москва.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!