Снимок необычного автобуса с маршрутом №2021 заинтересовал нижегородцев. Его опубликовали в сообществе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области» в социальной сети «Вконтакте».На фото можно увидеть, что праздничный автобус может отвезти до остановки «Целеустремленность», «Обаяние», «Харизматичность», «Независимость», «Мудрость» и «Продуктивность».Как оказалось, фотография креативного автобуса стала ответом сотрудников «Нижегородпассажиравтотранса» на похожий снимок от сообщества, посвящённого троллейбусам.В частности, там троллейбусный маршрут №2021 предлагал желающим прокатиться из пункта «Счастье» в пункт «Благополучие», заехав на станцию «Добра», «Здоровья», «Мира», «Радости», «Любви» и «Удачи».Вероятно, что теперь опубликованные снимки с маршрутом №2021 можно считать неофициальной новогодней акцией предприятий общественного транспорта.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!