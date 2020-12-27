Вчера, 26 декабря, на дорогах Нижегородской области произошла страшная авария. В Кстовском районе лоб в лоб столкнулись две «Газели». Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.Происшествие произошло примерно в 08:20 утра на 453 километре федеральной автодороги М-7 «Волга». Согласно предварительной версии, водитель одной из «Газелей» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что повлекло за собой столкновение со вторым автомобилем.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В результате ДТП пострадали оба водителя, они были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.Кроме того, новость о ДТП попала в социальные сети. Так, подписчик паблика «Регион-52 | Нижний Новгород» Сергей Ефимов поделился видео с места событий.Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!