Праздничный световой тоннель появился в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

Местные жители уже в полном восторге от нового светового тоннеля.

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к Новому году. Улицы города и парки украшают световыми иллюминациями и другими элементами, а на площадях и у ТЦ появляются ёлки.

Автозаводский парк украсили к Новому году.

Накануне в центральном парке культуры и отдыха Автозаводского района появился световой тоннель. Новая праздничная локация, сияющая и сверкающая огоньками, расположилась прямо недалеко от входа в парк.

Дети радуются и резвятся вокруг объекта.

Только заходишь на территорию парка, и сразу же появляется новогоднее настроение и атмосфера праздника!

В Автозаводском парке появилась новая модная локация.

Всё-таки приятно, что красивые и необычные праздничные иллюминации появляются не только в центре города, но и в других районах.

Тоннель сияет и переливается огоньками.

Местные жители уже в полном восторге от нового светового тоннеля: дети радуются и резвятся вокруг, родители в хорошем настроении, влюбленные парочки и компании друзей фотографируются на фоне украшений.

Романтические парочки делают фото на память.

В целом в Автозаводском парке очень уютно и атмосферно, тем более что в парке также есть хороший каток и туда-сюда разъезжает паровозик, катающий малышей.

Парк украсили световой иллюминацией.

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