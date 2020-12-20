Праздничный световой тоннель появился в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

Местные жители уже в полном восторге от нового светового тоннеля.
В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к Новому году. Улицы города и парки украшают световыми иллюминациями и другими элементами, а на площадях и у ТЦ появляются ёлки.
Автозаводский парк украсили к Новому году.
Накануне в центральном парке культуры и отдыха Автозаводского района появился световой тоннель. Новая праздничная локация, сияющая и сверкающая огоньками, расположилась прямо недалеко от входа в парк.
Дети радуются и резвятся вокруг объекта.
Только заходишь на территорию парка, и сразу же появляется новогоднее настроение и атмосфера праздника!
В Автозаводском парке появилась новая модная локация.
Всё-таки приятно, что красивые и необычные праздничные иллюминации появляются не только в центре города, но и в других районах.
Тоннель сияет и переливается огоньками.
Местные жители уже в полном восторге от нового светового тоннеля: дети радуются и резвятся вокруг, родители в хорошем настроении, влюбленные парочки и компании друзей фотографируются на фоне украшений.
Романтические парочки делают фото на память.
В целом в Автозаводском парке очень уютно и атмосферно, тем более что в парке также есть хороший каток и туда-сюда разъезжает паровозик, катающий малышей.
Парк украсили световой иллюминацией.
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