«Пусть и они носят маски!»: Нижегородцы делятся фотографиями первых креативных снеговиков

Фотографиями снеговиков делятся в социальных сетях. Фото: Балахна Live
Последние деньки ноября порадовали нижегородцев обилием снега. Многие выбрались на улицу в эти выходные, чтобы успеть слепить снеговика. Фотографиями свои необычных снежных баб жители региона поделились в социальных сетях.
Так, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, некоторые из снеговиков обзавелись масками.
- Даже снеговички в этом году соблюдают масочный режим, - делятся в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|», демонстрируя творение нижегородцев.
Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
- Пусть и они носят маски! Всем добра и позитивного настроения, - пишет подписчик другой группы.
Фото: Типичный Нижний Новгород
Эстафету «Слепи снеговика», кажется, принимают повсюду. Даже ребята из ХК «Торпедо» хвалятся своим креативным снеговичком-хоккеистом.
Фото: ХК Торпедо
- Хоровод снеговиков в Сарове, - выкладывают семейство «снежных» в группе «Подслушано Арзамас».
Фото: Подслушано Арзамас
- Вот таких снеговиков лепят дети в нашем городе! – удивляется Анна Панкратова.
Фото: Анна Панкратова
- Не теряйте оптимизма! – поддерживает Елена Крылова.
Фото: Елена Крылова
И хороший настрой нижегородцам действительно не стоит терять, мало ли когда пригодится?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!