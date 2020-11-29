«Пусть и они носят маски!»: Нижегородцы делятся фотографиями первых креативных снеговиков

Фотографиями снеговиков делятся в социальных сетях. Фото: Балахна Live

Последние деньки ноября порадовали нижегородцев обилием снега. Многие выбрались на улицу в эти выходные, чтобы успеть слепить снеговика. Фотографиями свои необычных снежных баб жители региона поделились в социальных сетях.

Так, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, некоторые из снеговиков обзавелись масками.

- Даже снеговички в этом году соблюдают масочный режим, - делятся в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|», демонстрируя творение нижегородцев.

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

- Пусть и они носят маски! Всем добра и позитивного настроения, - пишет подписчик другой группы.

Фото: Типичный Нижний Новгород

Эстафету «Слепи снеговика», кажется, принимают повсюду. Даже ребята из ХК «Торпедо» хвалятся своим креативным снеговичком-хоккеистом.

Фото: ХК Торпедо

- Хоровод снеговиков в Сарове, - выкладывают семейство «снежных» в группе «Подслушано Арзамас».

Фото: Подслушано Арзамас

- Вот таких снеговиков лепят дети в нашем городе! – удивляется Анна Панкратова.

Фото: Анна Панкратова

- Не теряйте оптимизма! – поддерживает Елена Крылова.

Фото: Елена Крылова

И хороший настрой нижегородцам действительно не стоит терять, мало ли когда пригодится?

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