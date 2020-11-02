Двойное ДТП с грузовиком произошло на подъезде к Выксе

Сначала на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись автомобили МАН и ВАЗ. Фото: Регион - 52

Двойное ДТП произошло в районе подъезда к городу Выксе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Спустя некоторое время в МАН влетела иномарка. Фото: Регион - 52

Сегодня, около двух часов дня на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись грузовик «МАН» и вазовская легковушка. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его на месте аварии осмотрели врачи скорой помощи и отпустили.

Но на этом злоключения на данном участке дороги не завершились. Другой нижегородский водитель устроил новое ДТП с грузовым автомобилем «МАН» на месте аварии.

ДТП обошлось без серьезных жертв. Фото: Регион - 52

Как оказалось, в этот раз в грузовик влетела иномарка. Водитель, совершая объезд ранее произошедшего ДТП, резко затормозил и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся со стоящим МАНом. В ходе ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, он было доставлен в центральную районную больницу.

В настоящее время все обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий выясняются полицией, проводится административное расследование.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Регион - 52

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