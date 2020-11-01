«Потеряли кота»: Трогательное объявление о пропаже обнаружили в Нижнем Новгороде

Котик потерялся в районе Мещерского озеро, около школы 110. Фото: «Типичный Нижний Новгород»

Трогательное объявление о пропаже кота обнаружили в Нижнем Новгороде. Один из подписчиков поделился находкой в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород».

На фото можно увидеть написанное от руки объявление о пропавшем котике. Какой-то ребёнок очень старательно выводил слова, выписывал приметы и даже нарисовал рисунок «потеряшки».

«Здравствуйте. Потеряли кота, он чёрного цвета, с наполовину белой грудкой. Потеряли около школы 110. Ему 2 года. Кот не пушистый. Если (на телефон) не отвечают, то на время заберите (кота себе) и запишите номер».

О том, был ли этот котик домашним или его просто-напросто любила местная детвора, неизвестно, но мимо такого объявления пройти мимо очень трудно.

Так, нижегородец, опубликовавший данный пост, написал:

- Явно какой-то ребенок сильно старался, писал листовки, район Мещерское озеро, около школы 110. Ребята, помогите малышу найти котика!

Ходит мнение, что интернет способен на всё. И этот раз может быть не исключением.

К тому же, в комментариях к посту уже собрались неравнодушные люди:

- Потерять кота это реально без шуток трагедия , он же член семьи как не крути, - поделился Дмитрий Смагин.

- Все это мило и очень жаль кота и ребенка. Но не совсем понятно, отчего родители не распечатали фото и обычные листовки. По ним все же легче было бы воспринять инфу и рассмотреть кота, - поинтересовался Jacob Peshin.

- Дай Бог, ребёнок найдёт своего друга-кота, - пожелала Елена Басова.

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