Пасмурная и прохладная погода сохранится в Нижнем Новгороде до выходных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным Яндекс. Погоды, утром понедельника в городе прошел дождь, а погода выдалась прохладной и облачной, термометры показывали +14...+18 градусов °C. Днём и вечером ожидается малооблачная погода без осадков.

Во вторник утром будет облачно с прояснениями, а вот днем ожидается пасмурная погода. Температура на термометрах поднимется до +18. Ветер будет северо-западный, днем усилится до 4,8 метра в секунду.

В среду температура на термометрах не поднимется выше +17 и, если утро для нижегородцев выдастся малооблачным, то днём будет пасмурно. В ночные часы температура понизится до +9.

Днем в четверг показатели температуры достигнут наивысшей отметки в +19 градусов. Утром и днем синоптики обещают облачность с прояснениями. Ветер ожидается северо-западный от 1,9 до 3,1 метра в секунду.

К пятнице в Нижнем Новгороде станет теплее, столбики термометров будут показывать +19...+21. Утро будет малооблачным, а затем на небе установится переменная облачность. Ветер будет дуть северо-западный до 2,5 метра в секунду.

В выходные ожидается облачность с прояснениями, а также температура в +22...+23 градуса. В субботу ожидается северный ветер не сильнее 1,8 метра в секунду. В воскресенье ветер сменит два направления: первую половину дня ветер будет западный, вторую — юго-западный.

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