Нижегородские колясочники совершили прыжки с парашютом. Фото: Общественная организация инвалидов-колясочников «ПараПлан».

9 августа 2020 года на базе Нижегородского аэроклуба им. П.И.Баранова в Богородске инвалиды-колясочники совершили прыжки с парашютом в рамках проекта «Взгляд с высоты». Об этом сообщает общественная организация инвалидов-колясочников «ПараПлан».

Проект нацелен на социально-психологическую реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья. С его помощью участники преодолеют собственные страхи, освоят новый вид спорта и в дальнейшем смогут принимать участие в соревнованиях по парашютному спорту.

Проект будет проводиться до 11 сентября, за это время более 30 человек с ограниченными возможностями здоровья и 20 обученных волонтеров смогут спрыгнуть с парашютом.

- Людям нужна мотивация, чтобы добиваться успехов в жизни. Благодаря этим проектам люди с инвалидностью находят себя в спорте, в творчестве. Они становятся активными и живут полноценной жизнью. Глядя на нас, другие тоже мотивируются на успех. Происходит такая интеграция, инклюзия, - подчеркнул президент организации «ПараПлан» Михаил Четвертаков.

Стоит отметить, что в 2020 году общественная организация инвалидов-колясочников «ПараПлан» выиграла еще один грант президента - на проект «Туризм без границ». Программа мероприятий проекта будет включать в себя турслет, сплав на рафтах и джиппинге, а также многое другое.

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