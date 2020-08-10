Невеста в свадебном платье целый час ждала жениха на остановке в Нижнем Новгороде. Фото: "Типичный Нижний Новгород"

В социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород» житель микрорайона Мещерское озеро поделился необычной фотографией, на которой можно увидеть невесту в белоснежном платье, сидящую на остановке.

Посту дали шутливое описание:

«Лайфхак для всех одиноких девушек: надеть свадебное платье и сесть на остановке.

Рано или поздно принц приедет!»

А подписчики сообщества тут же начали делиться своими вариантами и предположениями, почему девушка оказалась в такой ситуации:

- А на другой остановке сидит принц и ждёт её, - посчитал Сергей Безызвестных.

- Напишите адрес остановки, заберу невесту, - не стал терять времени Евгений Владимирович.

- «А на этом автобусе до загса доеду?», - предположил мысли девушки Pavel Shapalin.

- Скорее всего, она дальше поедет на белой машине, которая, кстати, нарушает ПДД, - поделился своим предположением Петр Иванов.

Кстати говоря, из следующего поста оказалось, что Пётр Иванов был прав, через некоторое время девушка действительно уехала на белой машине, которая стояла неподалеку.

Так что же невеста делала на той остановке: вышла подумать ещё разочек перед поездкой в ЗАГС или же уже сбежала со свадьбы? Наверное, это так и останется загадкой.

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