«Дом №8 на улице Варварской избавится от «боли»: реставрация дома, ставшего арт-объектом, стартует в этом году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Реставрацию дома №8 на улице Варварской в Нижнем Новгороде планируется начать уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе объезда Нижегородского района областного центра.

Дом на улице Варварской, 8 является прекрасным образцом деревянного зодчества, выполненного в стиле классицизма. Примерную дату его постройки относят к 1820 годам. С 1836 года в доме проживал купец М.Ф. Щелоков и его семья, а в 1918 году после национализации в нем устроили жилые квартиры.

Затем здание серьезно пострадало во время пожара 1996 года, после чего была проведена его консервация. Летом 2018 года Екатеринбургский художник Илья Мозги преобразил фасад дома в рамках архитектурного фестиваля «О'Город. Окно».

- Сейчас дом стал арт-объектом. Каждый, кто проезжает или проходит мимо, видит белые буквы: «Здесь боль…». Скоро эта часть нижегородской истории избавится от «боли», - рассказал губернатор.

Как подчеркнул глава региона, в скором времени будет проводиться конкурс на выбор подрядчика, которому достанутся работы по объекту. Перед подрядной организацией установят задачу - отреставрировать фасады и кровлю, а все работы должны будут быть завершены до юбилея Нижнего Новгорода.

- Параллельно будем определять варианты дальнейшего использования объекта культурного наследия. Перед пожаром дом был жилым, но большая часть его истории связана с работой в нем сберегательной кассы, - подчеркнул Глеб Никитин.

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