На Горьковском заводе приняты беспрецидентные меры для защиты людей от коронавируса

К запуску основных производств подготовился Горьковский автозавод с 13 апреля. Для защиты от инфекции принимаются беспрецедентные меры, сообщил «Комсомолке» источник в ГАЗе.

Каждые два часа на производствах дезинфицируются все поверхности, выполнена установка бактерицидных рециркуляторов обеззараживания, имеются антисептики для рук.

Работа в производственных помещениях организована с соблюдением дистанции. Там сделана специальная разметка, позволяющая сотрудникам работать в выделенных зонах.

Специальной непроницаемой пленкой разграничены и те рабочие места, которые невозможно отделить на 1,5 метра.

Детали распределены с учетом того, чтобы к ним прикасался один оператор.

Сотрудников на завод и по домам будут разводить более 100 автобусов. Перед поездкой у работников будет измеряться температура. Им также выдадут маски и только потом – пропуска на завод через специальную «зеленую зону». В последней организован вход с учетом дистанции.

Сотрудники, которые пользуются личным транспортом, будут проходить на завод через отдельные турникеты, где их тоже ждет измерение температуры.

ГАЗ также полностью реформировал систему питания для сотрудников. Во всех 36 столовых действуют графики посещения для небольших групп. Разграничены пищевой пленкой линии раздачи питания, а персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты.

Каждый час помещения убираются, дезинфицируются и проветриваются. Столы установлены на расстоянии 1,5 метров, под углом.

Что касается офисного персонала, то он переведен на удаленный режим работы. Исключение составляет минимальное число сотрудников, без которых организация рабочего процесса на местах будет невозможна.