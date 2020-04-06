«Я тебя не буду трогать, *** заразного!»: В Сарове пьяный местный житель напал на машину скорой помощи

Выезд на очередной вызов закончился скандалом для врачей скорой помощи в закрытом городе Саров в Нижегородской области. А поводом для конфликта стал припаркованный у подъезда автомобиль, перегородивший проезд медикам.

- На бульваре 60-летия Октября местный житель полностью перегородил проезд около подъезда и начал выгружать пакеты из автомобиля, - рассказал очевидец происшествия. – Скорая помощь ему несколько раз сигналила, чтобы он дорогу уступил. В результате он машину отогнал, а сам пошел разбираться с водителем скорой помощи.

Эти «разборки» попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он хватается за дверку медицинской машины и ломает ее. В результате, скорая помощь не может ехать дальше.

- Я тебя не буду трогать, *** заразного, - продолжает кричать распаленный мужчина. – Езжай к больной, раз ждут! Чего же ты тут стоишь?

После этого на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые и прервали эти препирательства.

- 6 апреля 2020 года в 5.15 в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Саров от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина вступил в конфликт с водителем, когда экипаж медиков находился на вызове, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В результате конфликта 31-летний нападавший ударил водителя автомобиля службы «03» в грудь и повредил встроенную радиостанцию. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации его действий.

В настоящее время мужчина уже задержан. Как оказалось, в момент нападения он был пьян. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Вместе с тем, как сообщили в региональном минздраве, данный автомобиль не принадлежит государственной скорой помощи.

- По всей вероятности, речь идет о частной скорой помощи, которые оказывают услуги в данном районе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. – От наших сотрудников не поступало никаких жалоб.

Кстати за последнее время это уже не первый подобный случай в России. Ранее мы писали, что в Красноярске за две недели произошло сразу два нападения на специалистов скорой помощи. Последний из них произошел буквально вчера - там местные жители избили медсестру, работающую на скорой помощи.