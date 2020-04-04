11 игровых зон будет создано в парке «Швейцария»

11 тематических детских площадок с инклюзивным оборудованием появятся в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Основная игровая зона будет размещена в северной стороне парка, сообщает компания-проектировщик АО ГК «ЕКС.

- Каждая игровая зона будет уникальна, каждая будет обладать собственной архитектурной идеей, тематического сценария игры и специально подобранного оборудования. Игровые пространства будут аккуратно интегрированы в существующий ландшафт, сложный рельеф и лесной массив парка, - рассказала руководитель проектного отдела АО ГК «ЕКС» Анастасия Стрелец.

Еще две детские площадки появятся в районе остановок «Станция Мыза» и «Электрон». Кроме того, останется на прежнем месте инклюзивное игровое пространство, созданное фондом «Обнаженные сердца» - более того, оно увеличится на 20% за счет переноса скейт-парка, который будет размещен выше по склону. На площадке также появится новое оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проектировщикам проработать проект благоустройства «Швейцарии» так, чтобы парк был удобен для маломобильных граждан.

- Парк «Швейцария» - ключевой объект благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. В первую очередь здесь хотелось бы видеть детские и спортивные площадки и качественные прогулочные дорожки. И эта инфраструктура должна быть доступна для всех нижегородцев, - подчеркнул Глеб Никитин.