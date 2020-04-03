Волонтеры «Группы ГАЗ» организовали акцию в поддержку ветеранов

Во время мировой пандемии коронавируса в основной группе риска оказываются пожилые люди – именно на них рассчитана волонтерская акция, организованная рабочими советами «Группы ГАЗ». В рамках этой акции добровольцы Горьковского автозавода развозят продуктовые наборы одиноким и маломобильным ветеранам труда - бывшим сотрудникам завода.

Добровольцы развозят продуктовые наборы одиноким и маломобильным ветеранам труда. ФОТО: Артем Семенов.

- «Группа ГАЗ» всегда оказывает поддержку своим ветеранам. Но сегодняшняя акция особенно важна. Пожилые люди находятся в зоне риска, не могут выходить на улицу. Труднее всего одиноким пенсионерам, которым даже некому купить продукты в магазине, - отметил председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - Поэтому «Группа ГАЗ» решила в первую очередь помочь именно таким людям, строго соблюдая при этом все меры безопасности. Мы хотим, чтобы наши ветераны знали: мы рядом и готовы помочь.

В продуктовые наборы входят греча, тушенка и другие продукты. ФОТО: Артем Семенов.

Все волонтеры, участвующие в акции, предварительно прошли обследование в Центре медицинской профилактики заводов и прошли соответствующий инструктаж, чтобы не допускать физического контакта с пожилыми людьми. При этом все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе масками и перчатками.

При этом соблюдаются все санитарные нормы. ФОТО: Артем Семенов.

- Я – волонтер со стажем, - признается доброволец, сотрудник ПАО «ГАЗ» Антон Соловьев. - Был добровольцем на Олимпиаде в Сочи, на чемпионате мира по футболу, участвовал во множестве акций. Но эта акция, пожалуй, самая социально значимая и ответственная.

Чтобы максимально ограничить контакт с пожилыми людьми, во время акции волонтеры доставляют продукты до дверей квартиры и общаются по телефону или через дверь. Они представляются и сообщают о своем приходе, напоминая о предупреждающем звонке с Горячей линии о волонтерской акции ГАЗа. После этого участники акции отходят от дверей на безопасное расстояние, убеждаются, что ветеран забрал продуктовый набор и напоминают о важности соблюдения домашнего режима. После акции каждый участник также проходит медицинское обследование.

- Я очень тронута таким внимаем Горьковского автозавода и молодых ребят, которые не забывают нас, - призналась ветеран ГАЗа Римма Александровна Комягина. - Мне 88 лет, никуда не выхожу. Поэтому продукты окажутся очень кстати. Вы делаете очень важное и благородное дело, поддерживая нас в это непростое время. Спасибо большое! Здоровья вам, вашим близкими, всем нам.

Эта акция будет продолжаться на протяжении всей пандемии. ФОТО: Артем Семенов.

Чтобы обеспечить безопасные условия для волонтеров, предприятия выделили корпоративный транспорт для доставки продуктов. Например, в Нижнем Новгороде в распоряжении добровольцев Горьковского автозавода девять «ГАЗелей» и автобус «ПАЗ». Подобные акции будут проводиться предприятиями на протяжении всего действия режима самоизоляции, пока не будет снята угроза распространения коронавируса.

КОНКРЕТНО

На предприятиях Группы ГАЗ выделили средства на приобретение продуктовых наборов. В набор входят крупы, макароны, консервы, тушенка, сгущенное молоко, мука, сахар, чай, печенье, вареная колбаса, масло, сыр, мясо цыпленка, паштет и яйца.

КСТАТИ

В Совете ветеранов Горьковского автозавода открыта горячая линия, на которую может позвонить любой ветеран. Рабочий совет предприятия совместно с Советом ветеранов предварительно информирует пожилых людей о визите волонтеров и рассказывают, как важно в период угрозы коронавируса соблюдать меры профилактики инфекции, не выходить из дома и не контактировать с другими людьми.