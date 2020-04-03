Волонтеры в Нижнем Новгороде в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

С 30 марта в Нижнем Новгороде введен всеобщий режим самоизоляции. Он действует для всех, независимо от возраста, но особенно важно его полное соблюдение для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы им не было необходимости выходить на улицу, молодые нижегородцы вызываются им помочь. Волонтеры в Нижнем Новгороде в период коронавируса готовы сбегать в магазин за продуктами, погулять с собакой, купить лекарства.

Чтобы получить помощь волонтеров, нижегородцы могут обратиться по единому номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-200-34-11.

Если же вы, напротив, хотите и можете стать волонтером – заходите на сайт мывместе2020.рф. Там каждый может предложить свою помощь и стать волонтером.

Сейчас добровольцами уже вызвались работать более 250 нижегородцев.

- Врачи и волонтеры находятся на переднем крае борьбы с распространением заболевания. От их оперативности сейчас зависит очень и очень многое. Важна каждая минута их времени, - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее глава региона распорядился передать 15 автомобилей из автопарка областного правительства в распоряжение медработников. Ими пользуются медики и волонтеры, доставляющие в лаборатории анализы из поликлиник.

Для медработников и волонтеров в Нижнем Новгороде также организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал губернатор, предоставив более чем двум сотням добровольцев специальные карты. С их помощью волонтеры могут пользоваться общественным транспортом в течение 30 дней.

Карты действуют не только в муниципальном общественном транспорте, но и на всей территории Нижегородской области, включая канатную дорогу, метро и пригородные электрички.