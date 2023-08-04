Кукольные спектакли, кинопоказы, ярмарочный базар: Фестиваль исторической реконструкции пройдет в Нижнем Новгороде

Вход на все мероприятия на Ярмарочной площади свободный. Фото: Пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».

В эту пятницу, субботу и воскресенье на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде вновь пройдет фестиваль исторической реконструкции «Двери в историю». Горожане и туристы смогут «перенестись» на несколько столетий назад и «пройти» по стопам народных героев и полководцев, учёных-изобретателей, творцов и меценатов – все они так или иначе связаны с ключевыми вехами истории России и Нижнего Новгорода.

Для гостей подготовлена развлекательная программа. Фото: Пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».

В развлекательной программе ожидаются кукольные спектакли, бесплатные кинопоказы, ярмарочный базар, анимация и многое другое. Вход свободный для всех желающих.

Кукольный театр. Фото: Пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».

Однако главной фишкой фестиваля в очередной раз станет историческая реконструкция. Посетители погрузятся в историческую атмосферу, прикоснутся к артефактам, «пообщаются» с известными личностями, среди которых – Александр Невский, Козьма Минин, Николай II, Максим Горький, Льюис Кэрролл, Владимир Шухов, Юрий Всеволодович и другие.

Особенность исторических реконструкций - в их иммерсивности. Фото: Пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».

Также стоит обратить внимание на то, что 5 августа с 12:00 до 13:00 у фонтана на Ярмарочной площади будут гостить реставраторы старинных автомобилей.

Ретроавтомобиль Яковлева и Фрезе приедет на Ярмарку. Фото: Пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».

– Здесь состоится презентация отреставрированного первого автомобиля модели Евгения Яковлева и Петра Фрезе, который был представлен в Нижнем Новгороде на Всероссийской промышленно-художественной выставке в 1896 году. С автомобилем можно будет сфотографироваться и пообщаться с теми, кто трудился над его реставрацией, – сообщили в пресс-службе АО «Нижегородская ярмарка».

Посетители погрузятся в историческую атмосферу. Фото: Пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».

Программа:

5-6 августа

С 11:00 до 19:00 – Фестиваль реконструкции от Приволжского Штандарта «Двери в историю». «Дружина Александра Невского»: ремесла, выставка доспехов и вооружения, лагерь дружинников в перголах у канала Бетанкура.

12:00, 13:00, 14:00, 17:00 – Исторические лекции в балаганчике кукольного театра у входа на пл. Ленина.

13:30, 15:30 – Русские народные игры, игра на балалайке в перголах у канала Бетанкура.

15:00, 17:00 – Этно-фолк проекты «Ла Верден» (5 августа, суббота), «Гусли» (6 августа, воскресенье) в перголах у канала Бетанкура.

Ярмарочное веселье

4 августа, с 16:00 до 21:00 – Ярмарочный базар, карусель (стоимость билета 130 рублей).

5-6 августа, с 11:00 до 21:00 – Ярмарочный базар, карусель (стоимость билета 130 рублей).

4, 5 и 6 августа, с 16:00 до 21:00 – Посиделки у печи.

4 августа, с 19:30 до 21:00 – Чаепитие у самовара.

4 августа в 17:00, 5 и 6 августа в 11:00 и в 16:00 – Кукольные спектакли Нижегородского государственного академического театра кукол и кукольного театра «Страна чудес», кукольный балаганчик около входа на площади Ленина.

Кино на Ярмарке

5 и 6 августа, с 14:00 до 19:00 – Синематограф с немыми фильмами и аккомпанементом тапера в домике №5.

4 августа, 21:00 – «Финист – Ясный Сокол» (1975 год), 75 минут. Показ на Павильоне 2 совместно с Киностудией им. М. Горького.

5 августа, 21:00 – Блок мультфильмов «Сказочные миры» к 120-летию сценариста Владимира Сутеева: «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Про бегемота, который боялся прививок», «Петя и Красная шапочка». Показ на Павильоне 2 совместно с киностудией «Союзмультфильм».