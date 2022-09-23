Массовая авария в Нижегородской области: Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей

Во время ДТП на улице был туман. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Массовое ДТП, произошедшее рано утром 23 сентября в Лысковском районе, только чудом обошлось без жертв. На оживлённой трассе столкнулись четыре автомобиля, пострадавшими оказались три человека. Вероятно, на случившееся могла повлиять и погода: на улице моросил дождь и был туман, которые затрудняли видимость.

Столкнулись 4 авто. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 498 километре федеральной трассы М-7 «Москва – Уфа». Со стороны Казани прямиком в Нижний Новгород ехала «Лада Приора», водитель этой машины не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Каблук». От удара легковой грузо-пассажирский автомобиль въехал в «Ниссан Альмера».

На этом цепочка злоключений не закончилась. Машину «Ниссан Альмера» вынесло на встречную полосу, там она зацепила автомобиль «Шевроле Круз».

Никто не погиб. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

– В результате ДТП пострадали три человека: два пассажира «Лады Приоры» и водитель «Каблука», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нижегородским автомобилистам напоминают о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.

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