Приволжская фиеста воздушных шаров проходит в небе над Нижним Новгородом

Место старта почти всегда сообщается в день полёта. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Вот уже несколько дней в Нижнем Новгороде проходит фестиваль «Приволжская фиеста». Ежедневно в небо поднимаются более 20 аэростатов, что представляет собой необычайно красивое зрелище. Любоваться полётами нижегородцы и гости города могут утром и вечером вплоть до 21 августа, правда, с одним условием – если погода позволит. И вообще, как оказалось, 2022 год для нижегородских воздухоплавателей выдается знаменательный.

– Ровно 30 лет назад четверо нижегородцев, я был в их числе, отучились в первой и единственной тогда литовской школе воздухоплавания и получили лицензии пилотов. Так началась в Нижнем эра воздухоплавания, – рассказал пилот Марк Фридман. – А 25 лет назад состоялась первая нижегородская фиеста шаров, и нижегородцы впервые смогли наблюдать массовый полёт аэростатов.

25 лет назад состоялась первая нижегородская фиеста шаров. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Как рассказал пилот в соцсетях, шары в те времена стартовали с площади Минина и летели через Волгу, а вот ночное свечение проводили на стадионе «Водник». Тогда же «Приволжская фиеста» стала традиционной.

– Это была самая грандиозная воздухоплавательная фиеста в России, но потом случился длительный перерыв. Сейчас же я счастлив, что над Нижним Новгородом опять летают шары и проводится фиеста, – подчеркнул Марк Фридман.

Кроме свободных полетов проводятся так называемые привязные подъемы - они проходят на территории Нижегородской Ярмарки, но во время сильного ветра ввысь они также не поднимаются. Однако вот памятка для лётной погоды: начало в 18:00, стоимость – 700 рублей, высота подъема от 30 до 50 метров, продолжительность подъема от 4 до 6 минут.

Завершение фестиваля пройдет 21 августа на Гребном канале – там нижегородцев ожидает вечернее свечение аэростатов.

Любоваться полётами нижегородцы могут до 21 августа Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Когда и где появятся воздушные шары в следующий раз, предсказать заранее невозможно. Место старта почти всегда сообщается в день полёта, поэтому многие люди специально следят за расписанием и встают пораньше, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Ну и как же без того, чтобы сделать кучу фотографий того, как в утренней дымке медленно проплывают гигантские воздушные шары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!