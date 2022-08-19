Медвежонок атаковал палатку отдыхающих на Горьковском море в Нижегородской области

При виде зверя не стоит паниковать и убегать. Автор фотографии: Жданов Анатолий Александрович Фото: Архив "КП"

Нежданный гость наведался в лагерь отдыхающих у Горьковского моря в Нижегородской области – маленький медвежонок прибежал на полянку к людям то ли из интереса, то ли на запах вкусностей. Малыш с интересом осмотрел окружающие его вещи: складные стулья, кастрюльки и пакеты, а потом и вовсе игриво атаковал палатку. Косолапого успели снять на видео, на кадрах видно, что у разведённого костра медвежонок резко тормозит и пятится прочь, после скрываясь вдали.

– Еле спаслись бегством, – написали в соцсетях отдыхающие.

Тем временем в интернете данный инцидент взволновал многих, люди стали интересоваться, где конкретно произошла встреча, чтобы в дальнейшем избежать таких знакомств. Да, в таких ситуациях не до шуток вовсе, а ещё в голове само собой возникает волнующий вопрос: «А где мама этого мишки и не придёт ли она вслед за ним?».

– При встрече с медвежонком необходимо вести себя спокойно и не пытаться убежать, не поддаваться панике и не пытаться его погладить, сфотографировать или спасти, потому что рядом может находиться мама-медведица, – рассказала «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова. – То, что граждане спрятались в машину, это совершенно правильный поступок, ведь это можно считать безопасным местом.

По словам специалиста, как только опасность миновала, стоит набрать «112» и сообщить о происходящем. Там могут подсказать, как действовать дальше, и передать информацию в минлесхоз.

– На самом деле, люди в такой ситуации ведут себя по-разному. Нужно понимать, что в шоковом или стрессовом состоянии первая реакция организма – бежать. Такую реакцию очень тяжело в себе подавить, но крайне важно стараться сохранять спокойствие, ведь хищник устроен так, что он догоняет жертву, – добавила Ольга Овсова.

Сейчас все животные, спасаясь от жары, выходят к водоемам, чтобы попить или искупаться. К воде приходят практически все животные, несмотря на то, что они боятся людей и стараются с ними не контактировать.

– Некоторые звери чувствует людей за много километров, но сейчас им тяжело в лесу. Для медведей, например, из-за жары мало ягод. Плюс сейчас где-то пожары, где-то задымления, их тоже можно понять, – объясняет специалист. – Иногда они выходят к людям и в поисках легкодоступной пищи.

Нижегородцам напомнили, что медведи обитают на всей территории Нижегородской области, больше всего особей зарегистрировано на севере, поскольку там более лесистая местность. Популяция косолапых стабильна, каждый год насчитывается около 1300 особей.

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