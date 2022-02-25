Автоцистерна влетела в отбойник и опрокинулась в Нижегородской области

В результате аварии водитель не пострадал.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Серьезная авария произошла недавно в Шатковском районе – там автоцистерна налетела на отбойник и опрокинулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло в 09:35 19 февраля на 13 километре трассы «Нижний Новгород – Саратов». За рулем автомобиля ДАФ находился 47-летний мужчина, он не справился с управлением.
В результате аварии водитель не пострадал.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
- В результате аварии водитель не пострадал, за медицинской помощью не обращался, - отметили в ведомстве.
В социальных сетях появилось видео с места происшествия, где автоцистерну поднимают краном. Под публикацией разгорелись обсуждения.
- Видимо уснул, или торопился... Непонятно куда, - написал нижегородец Владлен Власов.
- Он с субботы там лежит, наконец-то вытаскивать начали! – поделился местный житель Сергей Ланге.
В результате аварии водитель не пострадал.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.
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