«Пошла на это из-за нехватки денег»: В Нижнем Новгороде задержали мать девятерых детей, которая переклеивала ценники с дешевых товаров на дорогие

Все махинации нижегородки попали на камеру видеонаблюдения. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде полиция задержала многодетную женщину по подозрению в мошенничестве с ценниками в магазине. Мать девятерых детей переклеивала штрих-коды с дешевых товаров на дорогие, чтобы потратить как можно меньше денег на покупки. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал источник в правоохранительных органах.

У 38-летней Ольги Платоновой (имя изменено - прим.) большая семья: они с мужем воспитывают девятерых несовершеннолетних детей - старшие ходят в школу, а младший появился на свет всего пару месяцев назад. Судя по странице Ольги в соцсетях, семья, прямо скажем, не бедствует: дома приличный ремонт, красивая современная мебель, дети хорошо и опрятно одеты, фотосессии, поездки, праздники с аниматорами и морем воздушных шаров. Однако на всю эту красоту нужны деньги, а их, как всегда, не хватает. Да еще грудной ребенок – в декрете особенно не заработаешь. Вот, видимо, Ольга и решила пойти на хитрость в надежде, что её обман не заметят.

У 38-летней женщины большая семья. Фото: СОЦСЕТИ

Придя в «Ашан» в ТЦ «Мега», она набрала товаров на кругленькую сумму – пылесос почти за 10 тысяч рублей, хорошее постельное белье, электрическую бритву и прописи детям. За всё выходило около 14 тысяч. Чтобы не платить такую сумму, многодетная мать решила переклеить на эти вещи штрих-коды с более дешевых товаров. Так увлеклась, что даже заморочилась с переклеиванием ценника на прописи, которые стоили всего-то 11 рублей.

Однако покинуть супермакрет ей не удалось: на выходе её остановила служба безопасности, которая предложила пройти в подсобку и посмотреть «интересное кино» - все махинации многодетной матери попали на камеру видеонаблюдения. Отпираться было бессмысленно.

«КП – Нижний Новгород» связалась с Ольгой, чтобы из первых уст узнать, почему она пошла на такой поступок.

- Из-за нехватки денег, почему ещё я могла это сделать? Можно сказать, что я живу в тяжелых жизненных условиях, - стыдливо призналась Ольга и от дальнейших комментариев отказалась.

К слову, это не первый случай, когда страсть к халяве подводит Ольгу «под монастырь»: ранее она уже была судима за кражу. Теперь в отношении нее завели дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы, однако едва ли наказание будет самым суровым, поскольку у подозреваемой есть смягчающее обстоятельство – наличие детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!