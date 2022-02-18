Мокро и ветрено: Узнали, какая погода ждет нижегородцев в выходные

Ожидается ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Фото: Алексей ФОКИН

Погода, кажется, решила напомнить нижегородцам о том, что приближение весны вовсе не за горами. На этих выходных ожидаются температурные «качели», когда температура быстро меняется от плюсовой к минусовой и обратно, а также капель и мокрый снег с дождём. В такую погоду нужно постараться не ходить под крышами зданий, оттуда могут упасть сосульки или съехать снег.

В субботу, 19 февраля, в Нижнем Новгороде в первую половину дня будет пасмурно, но сухо, а вот ближе к вечеру пойдет дождь со снегом. Утром столбики термометров будут колебаться от -1 до 0 градусов, а в течение остального дня установиться температура воздуха в пределах от 0 до +1 градуса. Ожидается преимущественно южный ветер со скоростью до 8 метров в секунду.

В воскресенье станет незначительно холоднее: утром и днём столбики термометров будут показывать от -1 до 0 градусов, а вечером и ночью температура воздуха будет -2 до 0 градусов. Несмотря на это, ощущаться будут все -7 градусов.

– На протяжении всего дня будет идти дождь со снегом, – обещают синоптики. – Атмосферное давление составит 732-739 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 84-88%.

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