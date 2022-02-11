«Катя, опять?!»: Екатерина Одинцова поразила поклонников "беременными" фотографиями с животом

Светская львица подняла тему предрассудков о беременных женщинах. Фото: Инстаграм Екатерины Одинцовой.

Светская львица и телеведущая Екатерина Одинцова поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными во время беременности дочкой Диной и сыном Борисом Немцовым младшим. Она также затронула тему предрассудков и осуждения женщин, которые старались быть яркими и красивыми во время беременности.

Екатерина рассказала, что 20 лет назад считалось неприличным подчеркивать свою беременность, поэтому будущие мамочки носили балахоны и не фотографировались с животом.

- Они словно пытались вычеркнуть из памяти время, когда они были «не в форме». Дикости на этом не заканчивались. Беременным не советовали краситься, стричься и делать маникюр, - вспоминает светская львица. - Ожидание ребёнка - самый волшебный период жизни - становился чем-то слегка болезненным и немного стыдным.

По словам Одинцовой, красивой одежды для беременных не было, тогда это считалось лишней прихотью, ведь потом одежда всё равно пойдет на выброс. Так, женщинам, вынашивающим ребёнка, приходилось одеваться в бабушкины платья и джемпера мужа.

Екатерина во время своей первой беременности шила для себя одежду на заказ, но вот фото избегала, потому у неё сохранилось только один кадр, сделанный прямо перед выездом в роддом, где она старалась встать так, чтобы живот был не заметен.

Светская львица стала иначе относиться к фотографиям во время беременности, когда вынашивала дочку Дину.

- Сейчас немного жалко, что я не решилась на обнаженную фотосессию в стиле Деми Мур, - поделилась женщина.

После такой публикации некоторые даже заподозрили, что телеведущая вновь забеременела.

- Катя, опять?! – удивился Станислав Дёмин.

- Ну уж нет, - развеяла все подозрения телеведущая.

Тем временем затронутая в публикации тема вызвала бурные обсуждения не только среди подписчиков, но и знаменитостей.

- У меня, как ни странно, очень консервативное мнение относительно «Деми Мур». Мне кажется этот момент очень сакральным, и почему-то не нравится, когда его педалируют на фото. Наверное, это моя личная «история», - делится певица Елена Максимова, отмечая тот факт, что на фото с беременными всегда смотрит на счастливое лицо будущих мамочек, но не на животик. - Для меня это как нарушение личных границ.

- Это очень красиво! У меня есть съемка. Прекрасное время беременностей! – поддержала светскую львицу актриса Эвелина Бле данс.

- Я и сейчас уверена, что выставлять себя обнажённой с животом - перебор. Красоты в этом точно никакой, - не согласилась телеведущая Лариса Гузеева.

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