Мост через Волгу может появиться при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода

Строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода будет включать в себя 3 этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области планируют построить Восточный обход таких городов, как Нижний Новгород и Кстово. Сейчас проект оценивается в 100 миллиардов рублей и предусматривает три этапа работ. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

В первую очередь будет строиться дорога от набережной Гребного канала до выхода на автомобильную дорогу М-7 «Волга» в районе транспортной развязки начала обхода Кстово. На втором этапе необходимо строительство моста через Волгу в районе посёлка Подновье, а на третьем - строительство северо-восточного обхода города Бор.

- Точная стоимость работ по строительству Восточного обхода Нижнего Новгорода будет известна после выполнения проектных работ. Источники финансирования на сегодняшний день не определены, сроки также, - пояснили в ведомстве. - Однако уже разрабатывается документация по планировке территории первого этапа строительства.

И хотя решение о строительстве моста через Волгу пока не принято, власти считают, что реализация первого этапа не лишена смысла. На это есть несколько причин. Во-первых, пропускная способность по автомобильной дороге М-7 «Волга», ведущая на территорию Нижнего Новгорода с Казанского направления, сейчас перегружена.

- Существующая дорога используется как транзитным транспортом, так и транспортом жителей Кстовского района и ближайшей пригородной жилой застройки, - отмечают специалисты.

Во-вторых, из-за активной застройки жилыми комплексами прилегающих территорий Кстовского района транспортный поток с каждым годом продолжает расти. А это означает, что для объезда пробок и заторов автомобили съезжают на придомовую территорию многоквартирных домов и ЖК, используют для проезда частные сектора, в том числе автодорогу V категории Афонино – Никульское. Естественно, такое обстоятельство дел вызывает недовольство местных жителей.

В-третьих, строительство первого этапа Восточного обхода даст импульс для территории Гребного канала, которую стали облагораживать.

В целом, строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода необходимо для отвода транзитного транспорта, так как интенсивность транспортного сообщения Юг-Север увеличивается, а основные трассы данного направления проходят через территорию Нижнего Новгорода по федеральным трассам М-7 и Р-158.

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