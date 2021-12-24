«Делают капельницу и кормят сеном»: Сбитую на трассе косулю спасают в Нижегородской области

В настоящее время косуле нужен абсолютный покой. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Очередная история спасения животного, попавшего в беду, произошла в Нижегородской области. В минувшую среду, 22 декабря, на шестом километре трассы «Княгинино – Лысково» была обнаружена раненная косуля, её заметили проезжавшие мимо автомобилисты и тут же обратились за помощью к специалистам.

- На обочине дороги оказался двухлетний самец сибирской косули. Судя по всему, его сбила машина, а виновник ДТП с места происшествия скрылся, - рассказала «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова. – Мы написали заявление в полицию, виновника сейчас ищут.

Раненное животное передали на лечение и передержку в ГосВетуправление Княгининского района, где ветеринары смогли установить, что у косули есть сотрясение мозга и небольшие ссадины и царапины на копытах.

Необычный пациент сейчас находится в отдельном помещении с отоплением, кушает сено и восстанавливает силы. Малышу делают капельницы, ставят уколы и постоянно наблюдают за его самочувствием.

Необычный пациент сейчас находится в отдельном помещении с отоплением. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

- Надеемся, что животное пойдет на поправку и будет возвращено в естественную среду обитания, но пока об этом говорить слишком рано. В целом, животное с такими травмами жить сможет, - объяснила Ольга Овсова. – Если мы всё-таки выпустим косулю на волю, то об это проинформируем дополнительно.

Ветеринары предупреждают, что в настоящее время косуле нужен абсолютный покой и любые посещения находятся под запретом, чтобы лишний раз не беспокоить и не мучить раненное животное.

Кстати, скрываться с места ДТП автомобилистам нежелательно, так как это преследуется по закону и может повлечь за собой тяжелые юридические последствия.

КОНКРЕТНО

Где в Нижегородской области происходят ДТП с животными?

— участки автомобильной дороги М-7 Москва — Нижний Новгород «Волга» с 346 по 366 км, с 390−401 км, «Южный обход г. Нижнего Новгорода», 453 км, с 480 по 495 км и с 518 по 540 км;

— участки автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород — Саранск с 28 по 34 км, с 80 по 87 км, с 100 по 115 км и с 196 по 206 км;

— участки автомобильной дороги Нижний Новгород — Киров с 53 до 83 км, с 126 по 132 км, с 140 по 150 км, с 168 по 174 км.