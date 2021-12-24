«Спилили и установили у ДК»: в Нижегородской области срубили 80-летнюю ель, посаженную солдатом в годы войны

Местная администрация признала дерево аварийным. Фото: Ольга Крыльцова

Неприятная история произошла в Нижегородской области – в посёлке Малое Туманово срубили ель, которая 80 лет росла в память о солдате, пропавшем без вести в годы Великой Отечественной войны. Теперь же дерево стало новогодним украшением для площади перед местным Домом Культуры.

- Срубили под корень, искромсали до нужной высоты. Никто не спросил разрешения, а ёлка- то с историей! В далёком 1941 году в июне месяце ушёл солдат на войну, а в память о себе посадил ёлочку возле дома, как будто знал, что не вернётся домой! – возмутилась в социальных сетях нижегородка Светлана Федорцова.

По словам местных жителей, эту ель во дворе дома №112 по улице Советская посадил Иван Токарев перед уходом на фронт. За деревом ухаживали близкие солдата, а последней была его сестра, которой тоже уже не стало, а дом её семьи оказался пуст и заброшен.

- Он память о себе оставил, и вот она до сих пор, до нынешнего года жила. Для чего её спилили? В окошко глядишь, видишь, что ёлка стоит, и обязательно помянешь, - рассказала в интервью программе «Кстати» жительница посёлка Малое Туманово Мария Швецова.

Как оказалось, дом и огород, на котором росла ель, находится на самой окраине села, а рядом проживают дачники, приезжающие на выходные. Местные отмечают, что дерево не представляло опасности, и было абсолютно нормальным, а что ещё более важно, было символом народной памяти.

- Истории про это дерево я не знал. Ёлка в любой момент могла упасть и придавить кого-то или не упасть и не придавить, но чтобы не гадать, мы её спилил. А чтобы она полностью не пропала, мы решили оставить хорошую часть до Нового года и воспользоваться ей для украшения, - сообщил в программе «Кстати» глава администрации Большетумановского сельсовета Виктор Покровский. - Мы её осматривали ещё в ноябре, подгнившая елка и старая, трещины были, кора отставала.

Обследование ели проводилось 21 ноября специальной комиссией, которая признала дерево аварийным и приняла решение о его спиле.

- Собственника дома и земельного участка, на котором росло дерево, нет, - подчеркнули в администрации Арзамасского муниципального района.

Тем временем интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни сожалеют об утраченном дереве и ищут справедливости в произошедшем, а другие говорят, что если бы ёлка упала и обрубила провода, то все бы возмутились тем, что администрация не выполняет свою работу по спилу аварийных деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!