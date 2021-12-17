«Его талант не в рисовании»: 11-летний художник из Арзамаса пожертвовал зооприютам полмиллиона, заработанные от продажи своих картин

Также мальчик обменивал свои работы на корма, лекарства, стройматериалы и бытовые принадлежности для приютов. Фото: Екатерина Большакова.

Юный художник с большим сердцем стал примером для тысяч людей со всего света - 11-летний Павел Абрамов из Арзамаса уже три года помогает бездомным животным, рисуя картины на заказ. За это время мальчик успел нарисовать более 180 портретов животных, от продажи которых выручил более полумиллиона рублей - все средства были направлены в помощь бездомным животным. Также он обменивал свои работы на корма, лекарства, стройматериалы и бытовые принадлежности для приютов.

Обычный школьный доклад превратился в социальный проект. Фото: Екатерина Большакова.

- Путь нашего проекта долгий и непростой. Он начался три года назад, когда не стало нашего любимого кота Барсика. В память о пушистом друге Паша решил посвятить исследовательскую работу «Что может маленький волонтёр?», чтобы рассказать о ценности маленьких жизней тех, кто так недолго рядом с нами и нуждается в человеке и любви, - рассказала «Комсомолке» мама мальчика Екатерина Большакова.

Затем школьный доклад превратился в социальный проект, в рамках которого в Арзамасе были проведены десятки мероприятий (концерты, форумы, акции), которые были направлены на привлечение внимания взрослых и детей к проблеме бездомных животных. Затем во время летних каникул возникло уже многим известное международное движение «Добрая кисть».

Путь проекта начался три года назад. Фото: Екатерина Большакова.

- Мы с сыном отправились в приют, где у нас появилась любимица, чей первый портрет положил начало проекту «Доброй кисти». Мы вместе стали делать то, что нам нравится больше всего - рисовать и помогать животным, - делится Екатерина.

Так, в первый год существования нового проекта, картины с портретами друзей наших меньших можно было получить, предоставив в зооприют товары первой необходимости, но затем, когда о движении «Добрая кисть» узнали в других странах, а заказов стало всё больше, пришлось решать, как быть дальше.

Проект мальчика направлен на привлечение внимания к проблеме бездомных животных. Фото: Екатерина Большакова.

- Перед нами стал вопрос: остановиться или помогать больше? Сын сказал мне, что мы не можем остановиться и пояснил: «Это наша миссия, я знаю!», поэтому с тех пор мы все мысли направили на превращение «Доброй кисти» в рабочий инструмент помощи животным, - уточняет мама Павла Абрамова.

Так, с 2020 года портреты животных можно приобрести за деньги, однако точная стоимость не устанавливается, так как каждый заказчик сам решает, сколько средств он отдаст за картину. Всё полученные деньги распределяются между подопечными животными, приютами и на нужды проекта. Например, уже более двух лет Павел Абрамов своими стараниями помогает существовать приюту «Жизнь», которому помогает и с оплатой коммунальных платежей и в других нуждах.

Паша очень любит помогать животным. Фото: Екатерина Большакова.

- Паше всегда очень обидно, когда люди обращают внимание на его талант. Он считает, что его талант не в рисовании, то есть он не сел и не нарисовал сразу. Это наработка. Это большая практика, и это большое желание, что гораздо важнее какого-то таланта, - поясняет мама мальчика.

К слову, рисованием Павел начала заниматься ещё раньше, чем начал говорить, по крайней мере, делал попытки, но уже что-то более серьёзное стало появляться из-под его руки в трёхлетнем возрасте. Юного жителя Арзамаса рисованию никто не учил, мальчик самоучка, однако в будущем он хочет стать архитектором, поэтому поступил в этом году в художественную школу.

В этом году мальчик поступил в художественную школу. Фото: Екатерина Большакова.

- Учеба в художественной школе дается очень тяжело, потому что, по сути, приходится переучиваться, так как он рисует, как видит и как умеет. Ну, тем не менее, он очень целеустремленный парень, поэтому у него всё получится, - рассказала «Комсомолке» мама мальчика Екатерина Большакова.

Нам только остается пожелать мальчику дальнейших успехов в его начинаниях и, надеяться, что как можно больше людей задумает о проблеме бездомных животных и станет помогать в решении этой проблемы.

Более двух лет Павел Абрамов своими стараниями помогает существовать приюту «Жизнь». Фото: Екатерина Большакова.

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