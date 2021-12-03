«Мне столько лет, сколько существует белый свет»: Дедушка Мороз ответил на вопросы юных нижегородцев

Дед Мороз рассказал, старше ли он Нижнего Новгорода и у кого он просил подарки, когда сам был маленьким. Фото: Александр Воложанин.

Традиционно одним из любимых праздников взрослых и малышей считается Новый год, когда сбываются самые сокровенные мечты и желания. Трудно представить себе человека, который бы никогда не писал письма Деду Морозу, не получал от него подарки и не мечтал о личной встрече.

Несколько лет подряд главный волшебник страны лично приезжал в Нижний Новгород, чтобы пообщаться с детишками, но в последние два года его новогоднее путешествие стало невозможным из-за пандемии. Поэтому в этом году Дедушка Мороз отправился в гости к нижегородцам по видеосвязи и с охотой ответил на вопросы ребятишек, их родителей и журналистов.

«Комсомолка» собрала самые интересные из них и с радостью расскажет вам о том, как Дед Мороз ухаживает за своей бородой, старше ли он Нижнего Новгорода и у кого он просил подарки, когда сам был маленьким.

Дети были рады пообщаться с главным волшебником страны. Фото: Александр Воложанин.

Хотя, в первую очередь, конечно, хочется отметить феноменальную память волшебника, который не только с легкостью вспомнил юных нижегородцев, с которыми виделся несколько лет назад, но и не забыл поздравить горожан с 800-летием Нижнего Новгорода.

- Нижегородцы любимые мои, счастья вам и здоровья, а также процветания вашему чудесному городу, в котором я люблю бывать! – сказал волшебник.

Задать первый вопрос Дедушке Морозу по видео-конференции решился мальчик по имени Ваня, он поинтересовался, какие самые необычные подарки просят взрослые и дети.

- Кто-то иной раз просит скатерть-самобранку, ковер-самолет или сапоги-скороходы. Очень необычные просьбы бывают, но мое волшебное и морозное сердце греют письма, в которых просят не для себя, а для других – своих родных и знакомых. Это самые добрые и волшебные просьбы! – поделился волшебник.

Вопросы задавали юные нижегородцы. Фото: Александр Воложанин.

Несказанно повело нижегородцам и в том, что именно с ними Дедушка мороз поделился своими секретами ухода за бородой.

- Итак, запоминайте: отвар коры дуба – очищает, отвар крапивы – придаёт блеска, а отвар из листьев березы смягчает мою бороду, поэтому она такая мягкая, когда мы с вами обнимаемся. Сам за собой ухаживаю, я ведь волшебник самостоятельный. Бороду я и сам расчесать могу! – рассказал волшебник.

А вот юный нижегородец Коля не только рассказал стихотворение, но и решил узнать, старше или младше Дедушка Мороз города Нижнего Новгорода, которому стукнуло 800 лет.

- Ох, какой интересный вопрос! Конечно же, я старше и мне столько лет, сколько существует белый свет. Очень-очень много! – с весельем ответил старец.

Озаботились ребятишки и тем, есть ли у морозного волшебника семья – родители, а может братья и сестры.

- У меня есть брат водолей, он даже изображен на гербе города Великий Устюг. Мы с ним дружим и во всем советуемся, зимой он живет в тёплой избушке и не замерзает. Он ведь тоже волшебник! – подчеркнул Дедушка Мороз.

После мероприятия каждый ушёл с подарком. Фото: Александр Воложанин.

Тогда возник другой вопрос – у кого же сам Дедушка Мороз просил подарки, когда был маленьким?

- Это было давно, не простое время, но, конечно же, вокруг меня всегда были добрые люди, которые помогали, поэтому я решил, что вырасту и буду помогать людям, исполнять их заветные мечты и желания, - разоткровенничался старец. – А ещё я вспоминаю свою первую и любимую игрушку – это был простой деревянный конь, вырезанный из дерева.

Напоследок у главного волшебника страны спросили, дружит ли он с Сантой-Клаусом, Святым Миколаем, Йоулупукки и Бабой Натальей – волшебницей из Италии?

- Все они мои добрые друзья, мы списываемся и созваниваемся, обсуждаем, какие письма пишут дети и о чем спрашивают. Говорим о погоде и о многих простых добрых вещах, а также чудесах, так как для добрых дел нет никаких границ! – рассказал Дедушка Мороз.

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