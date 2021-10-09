«Саблезубый страус»: Скелет неизвестного зверя обнаружил грибник в Вадском районе

На фотографии можно увидеть удлиненный скелет и череп какого-то некрупного хищника. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

На скелет неизвестного животного наткнулся грибник в лесу Вадского района. С полной точностью идентифицировать, кому принадлежат кости, у мужчины не получилось, поэтому необычная находка была сфотографирована и выложена в социальную сеть.

- Может, кто знает, что это такое? – поинтересовался местный житель.

На фотографии можно увидеть удлиненный скелет и череп какого-то некрупного хищника, однако главной странностью стало полное отсутствие передних конечностей.

Предположений о том, какому зверю могут принадлежать эти кости, набралось много и главное, что все разнообразные. Так, среди возможных вариантов есть змея, лиса, жираф, кенгуру, дракон и даже котопёс.

Предположений о том, какому зверю могут принадлежать эти кости, набралось много. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|ф

- Саблезубый страус, - продолжила цепочку шутливых догадок нижегородка Ульяна Семечкина.

- Конечно же, это динозавр, к примеру, Тирекс. Звоните срочно в динозавровый музей! – шутя, посоветовал горожанин Анатолий Соколов.

- Птица счастья завтрашнего дня. Ну, не долетела, - подметил другой местный житель Александр Шагалов.

Интерес о том, что за «чудо-юдо» нашёл грибник, разгорелся нешуточный, но советов было всего парочку: во-первых, на ту полянку в лесу больше не ходить, а, во-вторых, не сообщать о находке телевидению.

И всё же удивительного в найденном скелете оказалось мало, нижегородские уфологи тут же развеяли все мифы и сообщили, что останки животного принадлежат собаке.

- Это на 99% собака,- пояснил «Комсомолке» представитель команды «Космопоиск» Константин Уточкин. - Отсутствие передних конечностей объясняется либо тем, что их утащили звери, либо тем, что для кадра их убрал сам фотограф.

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