«Чужие прилетели»: В небе над Нижним Новгородом заметили неопознанный объект

Очевидцы запечатлели летящее по небу бело-рыжее пятно. Фото: Телеграм-канал Нижний №1

Накануне вечером в небе над Нижним Новгородом появился светящийся неопознанный объект, отдалённо напоминающий комету или ракету. Очевидцы запечатлели летящее по небу бело-рыжее пятно и выложили фотографии в социальные сети, где тут же разгорелись бурные обсуждения.

В комментариях нижегородцы решили помериться находчивостью и чувством юмора, предполагая, что на кадрах увидели НЛО, балующихся Мстителей, а также чужих, опоздавших на «Фестиваль закатов».

Нижегородцы решили помериться чувством юмора, предполагая, что на кадрах увидели НЛО. Фото: Телеграм-канал Нижний №1

- Оптимус Прайм летит к своим автоботам, - сделала забавное предположение нижегородка Анастасия.

- Актеры на орбите косячат, походу, - высказался местный житель Илья.

- Это в борские теплицы за огурцами, - объяснил увиденное горожанин Павел Волков.

Среди других возможных вариантов, что за светящийся объект был увиден в небе, наиболее интересными оказались догадки о хвостатой звезде, комете и остатках ракетоносителя, сгорающего в плотных слоях атмосферы.

Уфологи ничего мистического в сделанных снимках не увидели. Фото: Телеграм-канал Нижний №1

Впрочем, стоит сразу сказать, что нижегородские уфологи ничего мистического в сделанных снимках не увидели.

- Это след от самолета, подсвеченный заходящим солнцем, - объяснил «Комсомолке» представитель команды «Космопоиск» Константин Уточкин.

Это след от самолета, подсвеченный заходящим солнцем. Фото: София Туряева

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