Участница реалити-сериала «Солдатки.Спецназ» Наташа Смелянец: «Мне невероятно понравилось служить в армии»

Наталья Смелянец родилась в 2001 году в деревне под Дивеево. Фото: предоставлено «Комсомолке»

На телеканале ТНТ4 и видеосервисе PREMIER набирает ход реалити-сериал «Солдатки. Спецназ», участницы которого проходят суровые испытания в действующей воинской части под руководством настоящих командиров. Они преодолевают препятствия, которые по силам лишь единицам – носят 15-килограммовое снаряжение, терпят ранние подъемы и изнурительные тренировки, справляются с тяжелыми травмами и переломами. О том, насколько близко происходящее на экране к реальной службе, «Комсомолка» поговорила с нижегородской участницей сериала Наташей Смелянец.

Чем ты занималась до съемок в проекте? Где работала?

Я работала дояркой, продавала молоко. Играла в волейбол, тренировалась фитнесом.

Почему решила принять участие во втором сезоне? Что это для тебя значит?

Я всегда хотела побывать в армии, ощутить на себе эти эмоции. Сбылась моя мечта, потому что этот проект связан со службой в армии.

В коллективе Наташу приняли хорошо. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Рассчитывала ли ты попасть на второй сезон или это стало для тебя неожиданностью? Какие чувства испытала, когда получила положительный ответ на участие в проекте?

Рассчитывала, потому что я была на всё готова ради этого сезона. Я была невероятно счастлива и шокирована.

Как друзья и близкие отнеслись к тому, что ты станешь участницей реалити-сериала «Солдатки»?

Кто-то в меня поверил, а кто-то сказал, что это всё ерунда, и я не попаду. Папа отнёсся к этому очень плохо, категорически был против. Сёстры в меня верили, мама тоже.

Какие у тебя остались впечатления от участия в проекте? Оправдались ли ожидания? Сделала ли ты для себя какие-то выводы?

Мне невероятно понравилось служить в армии, и я очень рада, что познакомилась с этими людьми. В принципе, да, я ожидала, что служба будет именно такой, какой она была. Единственное, я не думала, что будут настолько сильные нагрузки. Ожидала, что будет, как в фильмах: камера выключается и всё. И мы делаем свои дела какие-то или просто у нас идет такая лайтовая служба. Но нет, камера выключилась, и у нас все равно была лютая жесть. Как говорится, мы пахали как лошади.

Физические нагрузки были очень жёсткими. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Что помогало двигаться вперёд и не сдаваться?

Мне нельзя подводить близких, так как они верят в меня. В тяжелые минуты я представляла, что со мной рядом находится сестра.

К каким выводам ты пришла, участвуя в реалити-шоу?

Я сделала вывод, что очень много завистливых людей.

Как ты справлялась с физическими нагрузками? Было ли трудно? Получала ли травмы?

Физические нагрузки были очень жёсткими, настолько, что когда у нас была просто элементарная зарядка, я думала: «А это точно зарядка?! Может, это уже готовят к чему-то?» Что касается травм, то они у меня были ещё до проекта, просто на проекте от таких нагрузок они возобновились.

До участия в шоу девушка работала дояркой, продавала молоко. Фото: предоставлено «Комсомолке»

С какими еще трудностями ты столкнулась во время участия в съемках?

Как оказалось, мне очень тяжело находиться без общения с близкими. Я так и общаюсь со своей сестрой-двойняшкой 24/7 – это было просто очень мучительно, просто вот невероятно мучительно. И ещё одна проблема – это туалетная бумага. Нам давали армейскую норму, но, как оказалось, для нас это было очень мало.

Не хотелось ли все бросить и вернуться домой?

Был такой момент, когда мне хотелось всё бросить. Но благодаря тому, что я знала, что в меня верят мои близкие, мне это давало силу духа.

Наташа родилась в 2001 году в деревне под Дивеево. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Легко ли было ужиться с новыми людьми? Как тебя приняли в коллективе?

Коллектив у нас был хороший. Да, были какие-то там противоречия, кто-то был не согласен с чем-то, ещё что-то проявлялось, но в целом мы были очень дружные.

Что бы ты посоветовала девушкам, которые только планируют добровольно пойти служить? Стоит ли оно того?

Смотря кем служить, смотря, где служить, а так... почему бы и нет.

«Солдатки. Спецназ» - по пятницам в 19.00 на ТНТ4, а также на видеосервисе PREMIER.

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