«Своей вины продавцы не видят»: на Автозаводе женщина пострадала из-за падения зонта торговой палатки

Стихийно возникшие троговые палатки по-прежнему никто убирать не собирается. Фото: Роман Сидиров. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Неприятный инцидент случился 19 мая на месте стихийно возникшего «рынка» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там одна из продавщиц пострадала в результате падения зонта торговой палатки. Об этом в соцсетях сообщил нижегородец Роман Сидиров.

Травму женщина получила во время работы, когда продавала овощи и фрукты около дома №45 по проспекту Бусыгина. Солнцезащитный зонт продуктовой палатки оказался плохо закреплен, в результате чего обрушился на продавщицу и травмировал её.

Продавщица плохо закрепила зонт, в результате чего он упал. Фото: Роман Сидиров. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

На место происшествия приехала скорая помощь, к тому времени женщина потеряла много крови, ведь она получила открытый перелом костей носа.

- Своей вины продавцы не видят и считают, что они ни в чем не виноваты. В произошедшем винят ветер, а не самих себя, несмотря на то, что зонты не были никак закреплены, - уточнил очевидец.

Однако стоит отметить, что в дальнейшем произошедшее никак не повлияло на торговлю, палатки продолжают стоять на прежнем месте.

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