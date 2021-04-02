Погода в Нижнем Новгороде на выходные 3-4 апреля 2021: переменная облачность и без осадков

Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на выходные 3-4 апреля
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Зима сменилась весной, однако на улице не стало приятнее: на смену снегопадам пришли дожди пасмурная погода. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на выходные 3-4 апреля.
В субботу, 3 апреля, на улице установится пасмурная погода. С самого утра температура воздуха будет колебаться от минусовых значений к плюсовым (от-1 до +1), а вот днём и вечером обещают потепление до +2 градусов. К ночи на улице похолодает до -2 градусов, но по ощущениям температура будет доходить до -5 градусов.
- Ветер будет северный и тихий, ожидаются порывы ветра не выше 2,2 метров в секунду, - отмечают синоптики.
В воскресенье, 4 апреля, в течение дня в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров в утренние часы поднимутся от отметки в -2 градуса до +3 градусов. Во второй половине дня на улице станет ещё теплее, ожидается +4 … +5 градусов. К ночи температура воздуха постепенно пойдет на спад и будет варьироваться от +3 градусов до нуля градусов.
- Влажность воздуха составит 63-86%, а атмосферное давление – 746-747 миллиметра ртутного столба, - сообщает сервис «Яндекс.погода».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!