Погода в Нижнем Новгороде 27 и 28 марта 2021: переменная облачность и до 6 градусов тепла

Средняя температура днём в эти выходные составит +5 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде и области вовсю чувствуется наступление весны: звонче и громче поют птицы, на улицах тает снег и пригревает солнышко. По данным сервиса Яндекс.погода, средняя температура днем в эти выходные составит +5 градусов.

В субботу, 27 марта, в городе обещают пасмурную погоду на протяжении всего дня. В утренние часы воздух прогреется от 0 до +3 градусов, а днем станет ещё теплее и столбики термометров покажут от +5 до +6 градусов. К наступлению ночи температура будет медленно падать и в итоге опустится до нулевой отметки. Скорость преимущественно северо-восточного ветра не превысит 2,9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 753-758 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 28 марта, порадует нижегородцев солнцем, проглядывающим сквозь облака. С утра и днем погода будет тёплой, воздух прогреется от 0 до +6 градусов. Однако ближе к вечерним часам температура воздуха начнёт падать и сначала опуститься до -1 градуса, а потом и до -4 градусов. Скорость преимущественно восточного ветра достигнет 4,2 метров в секунду.

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