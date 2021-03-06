Погода в Нижнем Новгороде 8 марта 2021: лёгкий мороз и снег

Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 8 марта 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице март, но зима ещё не торопится сдавать свои позиции: регион накрывают метели, порывистый ветер и колебания температуры. Погода буквально балансирует от морозов до оттепели и наоборот, продолжая испытывать нижегородцев на прочность. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 8 марта 2021.

Международный женский день, 8 марта, выдастся морозным и снежным. Дневная температура воздуха составит -6… -7 градусов. К ночи на улице похолодает до -11 градусов, но по ощущениям температура будет доходить до -15 градусов. Весь день ожидается небольшой снег. Влажность воздуха составит 79-84% в течение суток, а атмосферное давление – 735-744 миллиметра ртутного столба.

И всё же горожанам не стоит отчаиваться, скоро в Нижегородскую область придёт настоящая весна, а температура воздуха установится на нулевой отметке.

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