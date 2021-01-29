Погода в Нижнем Новгороде в выходные 30-31 января: снег и слабые морозы

В субботу и воскресенье ожидается температура от -1 до -5 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

Конец января выдался для нижегородцев тяжёлым: морозы сменились оттепелью, а снегопады ледяными дождями. Последние выходные в этом месяце обещают, что столбики термометров опустятся ниже нуля градусов и местами пройдет снег.

Так, в субботу, 30 января, в Нижнем Новгороде весь день будет идти снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до -2 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как -7 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до -5 градусов. Атмосферное давление составит 740-745 мм ртутного столба.

С самого утра в воскресенье на термометрах будет от -1 до -5 градусов, при этом ощущаться температура воздуха будет как -10. Ближе к обеду станет значительно теплее, температура воздуха достигнет плюсовой отметки в один градус. К ночи температурные показатели вновь опустятся, они будут колебаться от -1 до -4 градусов. На протяжении всего дня будут идти снегопады. Ожидается ветер порывами до 7,7 метров в секунду.

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