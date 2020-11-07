Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 ноября 2020 года: коронавирусом заразился еще 431 нижегородец Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 7 ноября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 431 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 44 010 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 305 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 36 811 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 857 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще тринадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 7 ноября Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 160) и на Бору (2 005). Следом идёт Павловский район — зараженных 1 930 человек, и 1 078 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 010

Ленинский – 3 319

Советский – 2 672

Канавинский – 2 413

Московский – 2 169

Сормовский – 2 067

Нижегородский – 1 592

Приокский – 1 550

Напомним, что согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, теперь подростки, не достигшие 16 лет, смогут посещать торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых. Кроме того, режим самоизоляции для нижегородцев в возрасте 65+ продлили до 6 декабря.

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