Погода в Нижнем Новгороде на 7-8 ноября: Дожди и ночные холода

В ближайшие выходные нижегородцев ожидает серая и пасмурная погода. Фото: Василий Вахрин

В Нижний Новгород потихоньку приходят холода, уже совсем скоро на улице установится минусовая температура и придёт первый снег. Но в ближайшие выходные 7-8 ноября нижегородцев ожидает серая и пасмурная погода.

Так, в субботу, 7 ноября, практически весь день на улице будет идти дождь, он затихнет лишь к вечеру, но ночью прольётся вновь. Целый день столбики термометров будут показывать отметку в +4..+5 градусов. Ветер будет дуть преимущественно западный и достигнет 5,4 метра в секунду.

По словам синоптиков, в воскресенье, 8 ноября, погода не особо улучшится. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +5…+7 градусов, а уже к вечеру на улице похолодает до +2 градусов. К слову, ночью температура воздуха достигнет нуля, но по ощущениям будет -5 градусов. Утром и днём в городе пройдёт дождь, а к вечеру он закончится. Западный ветер будет дуть со скоростью до 5,9 метра в секунду.

Поэтому, если у вас возникнет потребность выбраться на улицу на выходных, то одевайтесь теплее и не забывайте зонт.

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