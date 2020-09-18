Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Московском шоссе. Фото: «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области»

Ещё одна выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области» в социальной сети «Вконтакте».

Теперь на отрезке от заезда на транспортно-пересадочный узел до выезда на метромост автобусы и троллейбусы будут ездить по специальной, отдельной полосе. Это нововведение позволит городскому пассажирскому транспорту преодолевать участок безопасно с минимальными задержками в движении.

Для «выделенки» уже нанесли разметку и повесили соответствующие знаки.

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Московском шоссе. Фото: «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области»

- Автомобилисты пока относятся к этой полосе по-разному. Кто-то нагло выезжает, кто-то встает в свой ряд и там едет, - отметили в сообщении. - Автобусы пока ведут себя аналогично. Одни едут по полосе, а другие рядом с ней или вообще третьим рядом.

В настоящее время уже зафиксированы определенные проблемы, связанные с выделенной полосой. Так, согласно информации, движению общественного транспорта на «выделенке» мешают припаркованные такси междугородного транспорта. Кроме того, отмечено, что автомобили, движущиеся в соседнем ряду, нередко оказываются в габаритах у маршрутного транспорта и мешают проезду.

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась на Московском шоссе. Фото: «Общественный транспорт Нижнего Новгорода и области»

Напомним, что первая выделенная полоса для общественного транспорта в Нижнем Новгороде появилась 1 июня 2019 года на участке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител».

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