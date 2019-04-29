2019-04-29T09:50:17+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта

Личному автотранспорту теперь запрещено стоять напротив Московского вокзала
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде появилась первая выделенная полоса для общественного транспортаВ Нижнем Новгороде появилась первая выделенная полоса для общественного транспортаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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О том, что в Нижнем Новгороде появятся выделенные полосы для общественного транспорта, говорили давно. Однако долгое время было неизвестно, где именно появятся такие полосы. И вот мечты всех, кто едет на автобусе, начали сбываться. Первая в Нижнем Новгороде выделенная полоса для общественного транспорта появится на площади Революции в районе дома №2, то есть рядом с Московским вокзалом. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгорода Роман Колосов.

Для того чтобы у других водителей не возникало желания занять выделенную полосу, возле остановки будут установлены бетонные блоки. По словам Романа Колосова, это не позволит пассажиров со второй полосы.

Выделенная полоса для общественного транспорта появилась здесь не случайно. В группу «Город без пробок» поступило много обращений жителей, которые жаловались, что крайнюю полосу у остановки занимали таксисты и блокировали подъезд для общественного транспорта, а водители маршруток, по словам нижегородцев, нарушали правила перевозок, высаживая пассажиров вне зоны остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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