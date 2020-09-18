Известный реаниматолог Юрий Никонов умер от коронавируса. Фото: из социальных сетей Алексея Никонова

Врач-анестезиолог-реаниматолог Юрий Никонов скончался от коронавируса в Нижнем Новгороде. Об этом его сын Алексей Никонов сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

- Мы с ним победили рак, но жаль, что я недооценил угрозу коронавируса, - написал Алексей Никонов. - Профессионал, отзывчивый, великодушный, галантный... Он таким и был. А еще был замечательным отцом. Всё, что я знаю и умею делать - все с любовью дал мне он.

Юрий Леонидович на протяжении 36 лет проработал в отделении реанимации и интенсивной терапии клинической больницы №13 Автозаводского района.

Прощание с медиком состоялось 15 сентября.

Напомним, что в настоящее время общее число зараженных коронавирусом в регионе достигло 30 435 человек.

Юрий Никонов стал десятым среди нижегородских медиков, которые скончались от СOVID-19.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Юрия Никонова.

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