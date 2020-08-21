Второй этап экспедиции «ВСЯ ВЕТЛУГА» проходит в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области проходит второй этап историко-эколого-краеведческой экспедиции «ВСЯ ВЕТЛУГА. От истоков до устья». Сплав по реке Ветлуге совершается на парусно-гребных лодках, построенных по типажу старинных речных судов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект «ВСЯ ВЕТЛУГА» нацелен на полное изучение реки Ветлуги от её истока до слияния с водами Волги. Участниками экспедиции являются не только нижегородские историки, этнографы, краеведы и журналисты, но и обычные туристы, которые решились на путешествие по реке в поисках незабываемых впечатлений.

Второй этап экспедиции «ВСЯ ВЕТЛУГА» проходит в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Экипажам сплава предоставляется возможность собрать фольклорный и этнографический материал, побывав в старых деревнях и пообщавшись со старожилами. Кроме того, маршруты сплава учитывают посещение мест, где остались памятные знаки о Великой Отечественной войне.

Организаторы проекта также отмечают, что участники смогут помочь в очищении прибрежных территорий от мусора.

Старт экспедиции был дан 15 июля 2020 года в Свечинском районе Кировской области в деревне Круглыжи. Первый этап сплава осуществлялся по районам Кировской и Костромской областей и завершился в городе Шарье. Во время второго этапа лодки следуют по водоемам Нижегородской области, проект планируется завершить в Республике Марий Эл.

Согласно информации, в декабре этого года организаторами проекта также будет презентован фильм об экспедиции по реке Ветлуге.

За ходом сплава можно следить с помощью дневниковых записей участников в группе Вся Ветлуга/2020.

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