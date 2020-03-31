SCG запустил кампанию по борьбе с распространением COVID-19 в Нижнем Новгороде

Нижегородский оператор наружной рекламы SCG (Spectro Communication Group) начал трансляцию социальных роликов, напоминающих жителям города о мерах предосторожности в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Наружная реклама — это инструмент, обладающий большим охватом. В нынешних условиях эти возможности можно и нужно использовать для того, чтобы подчеркнуть важность заботы о себе и окружающих», — говорит руководитель отдела маркетинга SCG Виктория Маркова.

«Безусловно, в сложившейся ситуации оставаться дома — это самое правильное. По данным компании «Яндекс» на 12:00 мск, 31 марта, индекс самоизоляции жителей Нижнего Новгорода составил 3,6 баллов из 5 возможных — это один из самых высоких показателей среди российских миллионников, что не может не радовать.

При этом мы понимаем, что некоторые группы горожан вынуждены перемещаться по городу и сейчас — это не только врачи, но и работники сферы ритейла, курьерских служб, транспортных компаний и ряда промышленных предприятий. В этой связи важен каждый взгляд отдельного взятого человека, который направит своё внимание на наши ролики, пусть в 1-й, 10-й или уже 50-й раз. Это важно, и мы примем все необходимые меры, чтобы помочь любимому городу сберечь его жителей».

В компании обратили внимание на то, что, несмотря на режим самоизоляции, люди не столько снизили потребительскую активность, сколько перераспределили ее в пользу безопасных домашних развлечений. Отраслевое издание AdIndex, опирающееся в том числе на данные РБК, на днях констатировало значительный рост спроса на книги, наборы для занятий творчеством, оборудование для домашних тренировок, настольные игры, товары для ремонта, онлайн-игры и кино. Кроме того, выросли продажи бытовой техники, игрушек, домашней одежды и товаров для дома.

«Изучение и анализ потребительского поведения сейчас как никогда актуальны. Нам, как одному из самых охватных медиа визуальных коммуникаций, который максимально чутко ощутил на себе новые реалии рекламной активности, просто необходимо четкое и прозрачное понимание того, как нам «общаться» с потребителями.

Именно это подтолкнуло нас на экстренное оснащение всей нашей сети уличных цифровых экранов WI-FI сенсорами, которые позволят нам в режиме реального времени видеть поведенческие и социально-демографические профили аудиторий, охваченных той или иной рекламной конструкцией, на основании которых можно формировать аналитические выкладки», — пояснила Виктория Маркова.

Полный запуск системы сбора данных запланирован на ближайшую неделю.