«Самоизоляция по-арзамасски»: пенсионерки устроили субботник с незаконным спилом деревьев

Субботник, организованный несколькими пенсионерками в Арзамасе, возмутил пользователей социальных сетей. Казалось бы, дело хорошее? Но, во-первых, пожилым людям сейчас настоятельно рекомендуется сидеть по домам, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. А во-вторых, женщины так увлеклись уборкой придомовой территории, что еще и спилили росшее там дерево!

По словам девушки, снявшей видео и выложившей его в сеть, сначала она пыталась поговорить со старушками. Но те и не подумали прекратить свой субботник.

- Слов они не поняли. Послали, - объяснила жительница Арзамаса.

- Сектор обзора, наверное, дерево закрывает. А если не видно, как сплетничать? Но еси ребенок сорвет цветочек или сломает ненароком веточку, то… ужас, что начнется. Катастрофа! – прокомментировала Елена Шашкова.

- На это силы есть, а как что – так все больные, старые, немощные, ага-ага, - возмутилась Анна Белавина.

- Надо заставить посадить несколько молодых деревьев! – предложила Надежда Грехова.

Между тем, за самовольный спил дерева старушкам может грозить внушительный штраф – его размер зависит от того, в какую сумму будет оценен причиненный муниципалитету ущерб.

Спил деревьев.

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