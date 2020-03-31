2020-03-31T19:00:39+03:00
Общество

«Самоизоляция по-арзамасски»: пенсионерки устроили субботник с незаконным спилом деревьев

Соседи пытались остановить женщин, но те к ним не прислушались
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Самоизоляция по-арзамасски»: пенсионерки устроили субботник с незаконным спилом деревьев«Самоизоляция по-арзамасски»: пенсионерки устроили субботник с незаконным спилом деревьевФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Субботник, организованный несколькими пенсионерками в Арзамасе, возмутил пользователей социальных сетей. Казалось бы, дело хорошее? Но, во-первых, пожилым людям сейчас настоятельно рекомендуется сидеть по домам, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. А во-вторых, женщины так увлеклись уборкой придомовой территории, что еще и спилили росшее там дерево!

По словам девушки, снявшей видео и выложившей его в сеть, сначала она пыталась поговорить со старушками. Но те и не подумали прекратить свой субботник.

- Слов они не поняли. Послали, - объяснила жительница Арзамаса.

- Сектор обзора, наверное, дерево закрывает. А если не видно, как сплетничать? Но еси ребенок сорвет цветочек или сломает ненароком веточку, то… ужас, что начнется. Катастрофа! – прокомментировала Елена Шашкова.

- На это силы есть, а как что – так все больные, старые, немощные, ага-ага, - возмутилась Анна Белавина.

- Надо заставить посадить несколько молодых деревьев! – предложила Надежда Грехова.

Между тем, за самовольный спил дерева старушкам может грозить внушительный штраф – его размер зависит от того, в какую сумму будет оценен причиненный муниципалитету ущерб.

Спил деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как работать при режиме всеобщей изоляции: у предпринимателей начались сложности с получением кредитов и торговлей
Легкие, пораженные коронавирусом, выглядят как «матовое стекло»
Эффективны ли прививки пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ против коронавируса
В Нижегородской области начался сезон клещей
Евгений Костин: «Поправки в Конституцию сделают власть более открытой, научат её слышать и решать запросы граждан»
Запрет на поездки на личном автомобиле в Нижнем Новгороде: будет ли введен и для кого
Российские ученые создали новый тест для диагностики COVID-19
Почти миллион нижегородцев записались на прием к врачу через интернет
Самоизоляция в Нижнем Новгороде 2020: как получить помощь волонтеров, как стать волонтером
Передвижение по Нижнему Новгороду на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Нижегородская санитарная авиация за 3 месяца 2020 года выполнила 75 полетов