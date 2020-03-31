«Я просто перестал существовать на земле»: Нижегородский пенсионер прожил четверть века без документов

Когда между этажами в подъезде их многоквартирного дома на Южном шоссе поселился пенсионер, местные жители пришли в недоумение. Бывало, под дверь подкидывали котят или брошенных щенков, но чтобы стариков…Сердобольные соседки решили, во что бы то ни стало помочь дедушке. Тут-то и выяснилось, что он уже четверть века числится гражданином несуществующей страны.

«Усы, лапы, хвост – мои документы»

Владимир Перминов переехал в Нижний Новгород в 1995 году. В родном Баку в то время были и проблемы с работой, и стремительная инфляция. А тут жизнь казалась куда более спокойной.

- Поначалу я поселился у свата, - вспоминает 76-летний Владимир Валентинович. – Отношения у нас были хорошие, но он вскоре умер. Поэтому пришлось переехать к дочери. А у нее была своя семья, и я в ее планы совсем не вписывался. Спустя некоторое время она попросила меня съехать.

Не лучшим образом дела складывались и на работе. В цехе по производству силикатного кирпича, где работал Владимир Перминов, начались сокращения, а потом стали расти долги по зарплате.

- Мы с мужиками устроили забастовку – жить-то не на что было, - разводит руками пенсионер. – И хозяин нас сразу же уволил.

Так Владимир Валентинович оказался на улице и в прямом, и в переносном смысле. У него не было ни работы, ни крыши над головой. В течение нескольких лет он перебивался случайными заработками, и мыкался по съемным квартирам. В конечном итоге после нескольких переездов он растерял все свои документы – даже паспорт гражданина СССР.

- Все свои документы я всегда хранил в одном месте: и военный билет, и трудовую книжку, и паспорт, - разводит руками дедушка. – И во время очередного переезда потерял их все. По сути, я просто перестал существовать на земле. Не было ни одного документа, подтверждающего мою личность.

«В нашем доме поселился замечательный сосед»

С тех пор Владимир Валентинович был гражданином без прошлого и без настоящего: ни устроиться на нормальную работу, ни прописаться в квартиру, ни выйти на пенсию…

- Конечно, я пытался восстановить документы, - признает пенсионер. – Несколько раз я обращался в миграционную службу, но там только руками разводили. Дескать, чтобы установить мою личность, нужен хоть какой-то документ. А в моем случае ситуацию осложнял тот факт, что родился я не в Нижнем Новгороде, а в Баку. Теперь уже соседняя страна!

Оставшись без дома, мужчина поселился в подъезде многоквартирного дома на Южном шоссе.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В этих скитаниях прошло не одно десятилетие. За это время Владимир Валентинович успел сменить несколько квартир, несколько работ и даже влюбиться. Со своей последней любовью он прожил долгих 12 лет, но в конечном итоге расстался. Тогда-то и оказалось, что ему совсем некуда идти.

- Я начал скитаться по подъездам: где выгонят, а где накормят, - плачет дедушка. – До сих пор вспоминаю то время со слезами. К счастью, мне повезло оказаться в этом доме на Южном шоссе. Там местные жители отнеслись ко мне со всей теплотой.

Жалостливые соседки накормили пенсионера, снабдили теплыми вещами и вызвали участкового. Дескать, пускай разберется – почему человек есть, а по бумагам его нет.

- Наш участковый инспектор сразу же подключил сотрудников миграционной службы, - рассказал начальник ОВМ отдела полиции № 1 УМВД России по г. Нижнему Новгороду Кирилл Погодин. – Все вместе они начали процедуру восстановления личности. Была проделана огромная работа: было направлено множество запросов во всевозможные инстанции вплоть до иностранного государства. На все про все ушло целых два года!

Восстановление личности

Все это время Владимир Валентинович прожил в комплексном центре социального обслуживания населения Автозаводского района. Скитаться по подъездам и теплотрассам ему уже больше не пришлось.

- Там со мной очень хорошо обращались: кормили, поили, одевали, - вспоминает пенсионер. – А социальный работник Ольга Владимировна Кустова вообще едва ли не за руку водила меня и по судам, и по всем инстанциям. Без нее я бы не разобрался во всех этих сложностях!

Сейчас мужчине уже дали паспорт и в скором времени он начнет получать пенсию.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

А сложностей действительно было немало. Чтобы получить копию свидетельства о рождении из Баку, нижегородским полицейским пришлось обращаться к Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области, а затем и к его коллеге в Азербайджане. В конечном итоге все нужные документы из соседней республики поступили.

- На днях мне вручили мой первый паспорт гражданина России, - радуется Владимир Перминов. – Мы подали все документы на оформление пенсии – говорят, месяца через два уже начну получать.

Ну, а пока Владимир Валентинович ни на минуту не выпускает из рук свой новенький красный паспорт. Ведь он слишком хорошо знает, каково это – быть гражданином несуществующей страны.

ОФИЦИАЛЬНО

Елена Барышникова, заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области:

- Конечно, у Владимира Валентиновича еще много нерешенных проблем в жизни. До этого он находился в учреждениях соцзащиты, в центре социально-трудовой реабилитации. Теперь мы уже подключили сюда и органы соцзащиты, и службу занятости. Я думаю, что вместе с соцзащитой и другими службами мы его не оставим и будем дальше сопровождать.

КСТАТИ

Ранее мы писали о том, что больше тысячи нижегородцев в наши дни остаются гражданами СССР. Для многих из них советский паспорт стал настоящим проклятием: платное медицинское обслуживание, платное образование и вечный страх перед проверкой документов.